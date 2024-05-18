По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с двух направлений
В ночь на субботу, 18 мая, российские оккупанты устроили атаку на Украину с применением дронов-камикадзе типа Shahed. Их враг запустил сразу с двум направлений – северо-восточного и южного.
Об угрозе "Шахед" предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала угроза БПЛА возникла для Сумской и Полтавской областей.
Вскоре тревога была объявлена также в Харьковской и Николаевской областях.
"Движение ударных БПЛА через Сумщину в направлении Полтавской области!", "Группа "Шахедов" двигается через Харьковщину + есть угроза ударных БПЛА с юга", – сообщили военные.
Угроза Шахедов распространилась на Одесскую и Кировоградскую области.
В 2:49 тревогу из-за ударных БПЛА объявили в Винницкой области.
Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в ночь на 17 мая обезвредили все 20 вражеских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Российские оккупанты начали запускать их с вечера предыдущих суток с нескольких направлений.
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