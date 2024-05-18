По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с двух направлений

В ночь на субботу, 18 мая, российские оккупанты устроили атаку на Украину с применением дронов-камикадзе типа Shahed. Их враг запустил сразу с двум направлений – северо-восточного и южного.

Об угрозе "Шахед" предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала угроза БПЛА возникла для Сумской и Полтавской областей.

Вскоре тревога была объявлена также в Харьковской и Николаевской областях.

"Движение ударных БПЛА через Сумщину в направлении Полтавской области!", "Группа "Шахедов" двигается через Харьковщину + есть угроза ударных БПЛА с юга", – сообщили военные.

Угроза Шахедов распространилась на Одесскую и Кировоградскую области.

В 2:49 тревогу из-за ударных БПЛА объявили в Винницкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в ночь на 17 мая обезвредили все 20 вражеских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Российские оккупанты начали запускать их с вечера предыдущих суток с нескольких направлений.

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