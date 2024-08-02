По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с нескольких направлений

Вечером в пятницу, 2 августа, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее причиной стало то, что враг снова запустил свои дроны-камикадзе типа Shahed, в этот раз – с северного направления.

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Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, двигаются в направлении Черниговщины", – говорится в сообщении.

"Полтавская область – несколько групп ударных БПЛА с Сумщины в вашем направлении! В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытия", – добавили военные.

Позже стало известно об угрозе применения вражеских БПЛА и с южного направления.

В Киевской и Полтавской областях объявили тревогу из-за угрозы "Шахедов".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 2 августа 2024 года снова устроила воздушную атаку на Украину. За ночь силы ПВО сбили 11 вражеских дронов-камикадзе на южном и восточном направлениях.

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