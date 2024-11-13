По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с двух направлений

В ночь на среду, 13 ноября, российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Их враг запустил с северного направления, по областям начала распространяться тревога.

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Об угрозе "Шахедов" информировали в Воздушных силах ВСУ. В 23:48 одна группа ударных БПЛА в Сумской области двигалась курсом на Черниговщину и Полтавщину, а другая в Полтавской области держала курс на Черкасщину.

"Шахед на Сумы! Пройдите в укрытия!" – призывали военные.

Позже добавилась угроза с юго-восточного направления, тревогу объявили в Днепропетровской и Запорожской областях

"Группа ударных БПЛА в Днепропетровской области курсом на северо-запад", – сообщили в ВС ВСУ.

Тревога распространилась еще на несколько областей.

"Группа БПЛА на севере Черниговской области курсом на Киев. Группа БПЛА на границе Полтавской и Черниговской областей курсом на Киев. Группа БПЛА на Днепропетровщине курсом на Полтавскую и Кировоградскую области", – сообщали военные.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 ноября Россия снова атаковала Украину более сотни ударных беспилотников и тремя ракетами, а также авиабомбами. Защитники неба 46 дронов сбили, еще 60 были локационно потеряны без последствий для регионов.

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