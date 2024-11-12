Россия ночью атаковала Украину 110 дронами, тремя ракетами и авиабомбами: сбито 46 БПЛА

В ночь на 12 ноября Россия снова атаковала Украину более чем сотней ударных беспилотников и тремя ракетами, а также авиабомбами. Защитники неба 46 дронов сбили, еще 60 были локационно потеряны без последствий для регионов.

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Противовоздушная оборона работала в десяти областях. Об отражении очередной атаки, которая длилась с 21:00 понедельника, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что россияне ударили по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области РФ, по Черниговщине – двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Курской области РФ. Также они били управляемыми авиабомбами по Сумщине и Харьковщине. Кроме этого, запустили 110 "Шахедов" и БПЛА неустановленного типа из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Брянска (РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы. По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие 46 вражеских БПЛА в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

"60 беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, два – вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси", – говорится в сообщении ВС ВСУ.

По предварительным данным, в пределах Черкасской области было уничтожено 12 "Шахедов". В одном случае из-за падения вражеской цели загорелась сухая трава, в другом – взрывной волной повреждены окна предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 ноября защитники неба сбили 39 ударных дронов, а также ракеты Х-59/69. Кроме этого, 30 из 74 вражеских БПЛА были локационно потеряны, три улетели в Беларусь и на временно оккупированные территории Украины.

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