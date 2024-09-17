По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Вечером во вторник, 17 сентября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления.

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Об угрозе сообщили в Воздушных силах ВСУ. Тревогу из-за "Шахедов" объявили сначала в Сумской и Харьковской областях. Затем она распространилась на Полтавщину.

"БПЛА в Сумской области! Курсом на Полтавскую область", – отметили военные. Вскоре "Шахеды" уже фиксировали на севере Полтавщины.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия в ночь на 17 сентября атаковала Украину полусотней дронов-камикадзе типа Shahed-131/36. Защитники неба сбили 34 цели, более десятка были локационно потеряны или вернулись в РФ.

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