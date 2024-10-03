По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с северо-восточного направления

Вечером 3 октября началась очередная российская атака украинской территории дронами-камикадзе. Вражеские Shahed-136 начали заходить в наше воздушное пространство с северо-востока.

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Тревога началась из Харьковской области около 21:00 (из-за ракетной опасности). На Сумщине сирены прозвучали в 21:15 – уже из-за российских дронов. Воздушные силы ВСУ на своем официальном Telegram-канале предупреждали об угрозе.

В районе 22:00 тревога включилась также в Полтавской области. Угроза была связана с "Шахедами". "Возможна работа ПВО", – отмечали в ВСУ.

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Как сообщал OBOZ.UA:

– В сентябре 2024 года был установлен абсолютный рекорд применения армией страны-агрессора дронов вглубь территории Украины – 1327.

– Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что РФ не оставляет надежд разрушить украинскую энергосистему.

– Самый значительный дефицит электроэнергии грозит восточным областям, наиболее пострадавшим от атак России.

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