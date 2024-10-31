По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Страна-агрессор снова атакует Украину. Вечером 31 октября враг запустил "Шахеды" с северо-восточного направления.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. По состоянию на 18:00 воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской и Донетчине.

"БпЛА из Сумщины на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный. БпЛА из Сумщины, курс западный. Внимание! Сумская область – угроза ударных БпЛА!" – говорится в сообщении ВС ВСУ.

По состоянию на 18:34 воздушная тревога также объявлена в Черниговской и Днепропетровской областях.

Информация от ПС ВСУ по состоянию на 18:35

– БПЛА из Сумщины, курс западный.

– БПЛА из Сумщины, курсом на Полтавщину.

– БПЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс южный.

По состоянию на 19:08 ситуация следующая :

Движение ударных БпЛА:

– БпЛА в западной и северо-западной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.

– БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.

– БпЛА в западной и восточной частях Полтавской области, курс юго-западный.

– БПЛА в западной части Днепропетровской области, курс западный.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты ночью во вторник, 29 октября, нанесли по Харькову авиационный удар. Было попадание в Основянском районе по частному сектору, погибли две женщины и двое мужчин.

Также вечером 28 октября войска РФ ударили фугасными авиабомбами ФАБ-500 по центру Харькова и попали в находящееся под охраной ЮНЕСКО здание Госпрома. Там разрушены несколько этажей, пострадали девять человек.

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