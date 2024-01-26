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По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления
Вечером в пятницу, 26 января, войска страны-агрессора РФ устроили очередную атаку на Украину с применением дронов-камикадзе. БПЛА типа Shahed россияне запустили с южного направления, по областям начала распространяться воздушная тревога.
Сначала она была объявлена в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Об угрозе "Шахед" предупредили в Воздушных силах ВСУ.
"Ударные БПЛА на границе Днепропетровской и Херсонской областей, курс северо-западный", – сообщили военные.
Затем угроза распространилась на Запорожскую и Кировоградскую области.