По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в пятницу, 26 января, войска страны-агрессора РФ устроили очередную атаку на Украину с применением дронов-камикадзе. БПЛА типа Shahed россияне запустили с южного направления, по областям начала распространяться воздушная тревога.

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Сначала она была объявлена в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Об угрозе "Шахед" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Ударные БПЛА на границе Днепропетровской и Херсонской областей, курс северо-западный", – сообщили военные.

Затем угроза распространилась на Запорожскую и Кировоградскую области.