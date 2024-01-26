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По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления

София Закревская
War
1 минута
4,3 т.
По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в пятницу, 26 января, войска страны-агрессора РФ устроили очередную атаку на Украину с применением дронов-камикадзе. БПЛА типа Shahed россияне запустили с южного направления, по областям начала распространяться воздушная тревога.

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Сначала она была объявлена в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Об угрозе "Шахед" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Ударные БПЛА на границе Днепропетровской и Херсонской областей, курс северо-западный", – сообщили военные.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления

Затем угроза распространилась на Запорожскую и Кировоградскую области.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления