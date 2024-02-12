По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в понедельник, 12 февраля, войска РФ устроили очередную атаку ударными БПЛА на Украину. Дроны-камикадзе типа Shahed россияне запустили с юга, по областям начала распространяться воздушная тревога.

Сначала в воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе "Шахедов" для Херсонской и Николаевской областей. Вскоре тревога также была объявлена на Днепропетровщине и Запорожье.

"Днепропетровская и Запорожская области – движение ударных БПЛА в вашем направлении", – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны в ночь с 11 на 12 февраля снова отражали атаку дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. В небе над рядом регионов защитники уничтожили 14 из 17 вражеских БПЛА.

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