По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в пятницу, 1 марта, российские войска устроили очередную атаку на Украину, запустив дроны-камикадзе типа Shahed с юга. Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога.

Сначала ее объявили на Запорожье и Днепропетровщине. Об угрозе ударных дронов предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Группа вражеских ударных БПЛА в Запорожской области, движется на север", – отметили там.

Вскоре "Шахеды" уже были на Днепропетровщине и держали курс на Днепр. Позже стало известно, что эти БПЛА приближаются к Днепру и Новомосковску, а еще одна группа "Шахедов" из Запорожской области летит в направлении Днепропетровской.

В Харьковской области также была объявлена воздушная тревога. "Группа "Шахедов" на севере Днепропетровщины двигается в северо-западном направлении. Группа "Шахедов" на востоке Днепропетровщины – курсом на Харьковщину", – отметили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия в ночь на 1 марта совершила очередную атаку по Украине, применив дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты. Защитники неба могли уничтожить все четыре вражеских БПЛА.

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