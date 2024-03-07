По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления

Оккупационные российские войска вечером в четверг, 7 марта, снова запустили ударные дроны-камикадзе по украинским городам. По состоянию на 23:00 угроза была для южных регионов.

Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ в Telegram. Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Несколько групп "Шахедов" из акватории Черного моря направлялись в сторону Одесской области и Одессы. Также беспилотники были зафиксированы на Херсонщине и Николаевщине.

В 23:12 в ВС ВСУ предупредили, что БПЛА оккупантов приближаются к Одессе, Затоке и Коблево. По данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве над Одесской областью зафиксировано от 8 до 16 "Шахедов".

Ситуация по БПЛА по состоянию на 23:50:

– "Шахеды" из Херсонщины на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога;

– группа БпПЛА двигается вдоль границы Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад;

– атака "шахедов" на Одесщину из Черного моря продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 6 марта снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Враг запустил по мирным украинским городам и селам 42 "Шахеда".