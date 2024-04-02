По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

В ночь на вторник, 2 апреля, страна-агрессор Россия устроила очередную дроновую атаку на Украину. "Шахеды" оккупанты запустили с южного направления, по областям начала распространяться тревога.

Ее объявили в Херсонской и Днепропетровской областях. Об опасности предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Группа "Шахедов" наблюдается в Днепропетровской области, курсом на Днепр и Запорожье", – отметили военные.

Впоследствии в ВС ВСУ сообщили, что БПЛА уже в районе Днепра. "Павлоград – движение ударных БПЛА в вашем направлении", – добавили там.

Тем временем тревога распространилась на Запорожскую область.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 апреля российские оккупационные войска запустили по Украине три дрона-камикадзе типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили две вражеские цели.

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