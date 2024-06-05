По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в среду, 5 июня, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Она связана с тем, что российские захватчики запустили с юга дроны-камикадзе типа Shahed.

Угроза БПЛА возникла для Херсонской и Николаевской областей. Об опасности предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Группы БПЛА типа Shahed наблюдались в Николаевской области, они двигались в северо-западном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 5 июня устроила очередную атаку на Украину, запустив 27 дронов-камикадзе. Силы ПВО в результате воздушного боя уничтожили 22 "Шахеда".

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