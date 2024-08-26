По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления

Вечером 26 августа войска Российской Федерации снова запустили по Украине Shahed-136. Первые вражеские БПЛА зашли в наше воздушное пространство с юга.

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Официальный Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины подтвердил угрозу в 21:50 понедельника. Воины уточнили, что российские дроны-камикадзе иранской разработки фиксировались сначала на Херсонщине и Николаевщине.

"Курс – северо-западный", – предупредили украинцев представители Воздушных сил.

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Параллельно существовала угроза применения баллистического вооружения с северо-востока, поэтому красной на карте тревог по состоянию на 22:00 было чуть меньше половины территории Украины.

В 22:08 прозвучал отбой тревоги, связанной с российской баллистикой. В двух южных областях по-прежнему действовал режим угрозы обстрела Shahed-136. Также красной была Сумщина. Луганская область и Крым считаются активными на карте тревог по умолчанию уже 875 дней и 624 дней соответственно.

В 22:22 дроны-камикадзе зафиксировали также с северного направления. Они залетели на Сумщину, а около 22:36 переместились уже на Черниговщину.

Тем временем российские БПЛА с Николаевщины направлялись к Одесской области.

В 22:23 сирены включились на Кировоградщине.

Одесщина присоединилась к списку "тревожных" областей в 22:43.

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