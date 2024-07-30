По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' сразу с двух направлений

Вечером во вторник, 30 июля, российские оккупационные войска снова устроили атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Их враг запустил сразу с двух направлений: северо-восточного и южного.

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Из-за этого по областям начала распространяться тревога. Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Сначала "Шахеды" залетели в Сумскую и Днепропетровскую области.

"БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс северо-западный. Несколько групп БПЛА на севере Сумской и Черниговской областей, двигаются на юг и юго-запад. БПЛА на севере Херсонщины, курс северо-западный", – сообщили впоследствии в ВС ВСУ.

Угроза ударных БПЛА распространилась на Полтавскую и Николаевскую области.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 29 июля сбили 9 из 10 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запускал их в основном по югу, а еще атаковал авиационной ракетой, которая тоже была уничтожена.

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