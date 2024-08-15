По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' в направлении Киевщины

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Украину ударными дронами-камикадзе. По состоянию на утро 15 августа БПЛА типа Shahed фиксируются в Киевской области.

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Ударные дроны курсируют в сторону Белой Церкви. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Стоит отметить, что атака дронами по Украине началась еще вечером 14 августа. Вражеские БПЛА преодолели сотни километров и пролетели ряд областей.

Дроны-камикадзе рано утром были зафиксированы в Харьковской области. Затем БПЛА перелетели в Полтавскую и Черкасскую области и в итоге оказались на Киевщине.

По информации мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины фиксируется до двух ударных дронов.

Напомним, в Одессе вечером 14 августа раздался взрыв. Враг атаковал город из временного оккупированного Крыма, предварительно, ракетой "Искандер-М".

Ранее сообщалось, что российские войска 14 августа обстреливали Херсон и населенные пункты в пригороде облцентра. Под вражеским огнем, кроме Херсона, оказались Киндийка и Антоновка.