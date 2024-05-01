По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' в направлении Одесщины

Вечером в среду, 1 мая, российские оккупационные войска запустили в направлении Одесской области дроны-камикадзе типа Shahed. В регионе была объявлена тревога.

Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ. "БПЛА с Черного моря в направлении Черноморска", – говорится в сообщении.

Тревога в других областях связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения и активностью тактической авиации войск РФ.

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