По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' из Сумского направления

Вечером в четверг, 24 октября, российские оккупационные войска снова запустили по украинским городам ударные БПЛА типа Shahed 136. Вражеские беспилотники залетели на территорию Украины из Сумского направления.

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Поэтому по территории Украины начала распространяться воздушная тревога. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

"Внимание! Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.

В связи с угрозой украинцев призывали пройти в укрытие.

Напомним, защитники украинского неба ночью 24 октября уничтожили около десяти дронов, которыми страна-агрессор Россия пыталась атаковать Киев. Для города все обошлось без повреждений и потерпевших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 октября Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и полсотней дронов, среди которых "Шахеды". Защитникам неба удалось сбить 40 вражеских БПЛА, большинство из остальных упали "сами" или вернулись к агрессору.

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