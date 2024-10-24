Россия ударила по Украине четырьмя ракетами и запустила полсотни БПЛА: сбито 40 целей

В ночь на 24 октября Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и полсотней дронов, среди которых "Шахеды". Защитникам неба удалось сбить 40 вражеских БПЛА, большинство из остальных упали "сами" или вернулись к агрессору.

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Отмечается, что с 21:00 среды, 23 октября, враг атаковал двумя крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской области РФ. Также запустил 50 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа с направлений Орел, Курск (РФ) и временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 08:30 четверга подтверждено избиение 40 вражеских дронов в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Кроме того, семь российских беспилотников локационно потеряны, один еще был в воздушном пространстве Украины, а остальные два повернули в направлении РФ и Беларуси.

"Вражеские ракеты не достигли своих целей. Боевая работа продолжается! Информация обновляется", – подчеркнули в Воздушных силах.

По данным местных администраций, около десятка дронов были уничтожены на подступах к Киеву, пять сбили над Черкасской областью.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 октября оккупационные войска РФ запустили по Украине 81 дрон, среди которых "Шахеды" и неустановленного типа, а также ударили по Одесщине ракетой Х-31П. Защитники неба минимум 57 беспилотников сбили и еще 15 подавили средствами РЭБ.

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