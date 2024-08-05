По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северного направления

Около 23.00 5 августа часть регионов Украины накрыла воздушная тревога. Враг запустил ударные беспилотники типа Shahed с севера, а также баллистическое вооружение.

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Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности для Сумской и Черниговской областей. Также баллистика угрожает всем областям, где объявлена тревога.

Отмечалось, что скоростные цели зафиксировали в Киевской и Полтавской областях. В Черниговской области – "Шахеды".

Напомним, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили в украинском небе все 24 российских ударных БПЛА типа Shahed-131/136. ПВО работало в семи областях: Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 августа в Киевской области раздались взрывы после объявления воздушной тревоги. Враг атаковал регион баллистикой. По данным мониторинговых каналов, были применены ракеты "Искандер-М" или северокорейские KN-23.

– 5 августа из-за обстрела инфраструктуры на Полтавщине некоторые поезда "Укрзалізниці", в частности направлений Львов – Краматорск и Львов – Харьков, задержались на более суток. УЗ активно работает над преодолением задержек и восстановлением нормального графика движения поездов.

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