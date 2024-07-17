По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

В Украине вечером 17 июля снова объявлена воздушная тревога. В небе обнаружены вражеские ударные дроны Shahed 136.

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Об этом сообщают воздушные силы Украины. Новая тревога была объявлена уже после отмены предыдущей, когда было зафиксировано, что вражеский МиГ-31К взлетел с аэродрома Саваслейка, но пусков ракет не совершил. После этого в Воздушных силах сообщили, что враг запустил ударные "Шахеды" с северо-восточного направления.

В настоящее время тревога звучит в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Сообщается, что вражеские БПЛА уже в южной части Черниговщины (Прилуки), юго-западным курсом долетели до пределов Черниговской и Киевской областей.

В 22:50 объявлено, что БПЛА двигаются в направлении Киева с восточной стороны. Также зафиксированы беспилотники врага на границе Харьковской и Днепропетровской областей, южным курсом на Днепр. Соответственно, к карте тревог присоединилась Днепропетровщина.

22:55 сообщается о взрывах возле района столицы. Одновременно военные мониторы говорят, что "по Киеву отбой" – то есть вражеские БПЛА сбиты.

"Теперь 1 беспилотник курсом на/через Изюм, еще 1 курсом на/через Павлоград, и еще 1 в Харьковской области, курс южный; может быть слышно антидроновую работу", - сообщают мониторы.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 17 июля украинские авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили вражеский ЗРК "Бук", ударили по российскому пункту управления дронами и нанесли ряд ударов по местам сосредоточения личного состава, техники и вооружений противника. В то же время на земле защитники отбивали на линии фронта 112 вражеских атак.

А за 16 июля украинские воины отменяли 1110 российских захватчиков. К утру 17 июля общие потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 562 510 человек.