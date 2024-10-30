По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с восточного направления

Страна-агрессор снова атакует Украину. Вечером 30 октября враг запустил "Шахеды" с восточного направления.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. По состоянию на 19:00 воздушная тревога была объявлена на Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Донбассе.

"Внимание! Харьковская, Полтавская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА", – говорится в сообщении ПС ВСУ.

По состоянию на 19:00 зафиксировано:

– "Шахеды" в районе Днепра и Павлограда.

– "Шахеды" в Харьковской области продолжают движение на юго-запад.

– БпЛА в районе Полтавы.

– "Шахеды" на юге Полтавщины курсом на Кременчуг.

– БпЛА с юга Харьковщины в Донецкой области.

По состоянию на 19:11 тревога распространилась также на Кировоградскую и Запорожскую области.

"Шахеды" в районе Харькова! Также БПЛА из Днепропетровщины идет на Запорожье. А БПЛА с Полтавщины на Кировоградщину", – говорится в сообщении ПС ВСУ.

По состоянию на 19.22 тревога распространилась также на Николаевскую, Херсонскую, Одесскую и Черкасскую области.

По состоянию на 19:50 в ВС ВСУ сообщили:

– "Шахеды" с севера Харьковщины двигаются в направлении Харькова.

– На юге идут курсом на Днепропетровщину.

– "Шахеды" на юге Полтавщины в районе Кременчуга.

– На востоке Полтавщины БПЛА курсом на запад.

– "Шахеды" на севере и центре Днепропетровщины идут курсом на юг.

– "Шахеды" на востоке Кировоградщины курсом на юго-запад.

Напомним, ночью россияне атаковали Киев "Шахедами". В столице раздались взрывы, девять человек пострадали. В Соломенском районе возникли пожары в результате падения обломков дрона.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли Херсон и повредили газопровод. В результате атаки целый район остался без газоснабжения.

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