По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Российские оккупационные войска запустили дроны типа "Шахед" с южного направления.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. Согласно имеющейся информации, дроны были выпущены из Херсона и двигаются на северо-западный курс. В связи с этим существует угроза ударов для Николаевской и Кировоградской областей.

"Угроза ударных БПЛА с юга! "Шахеды" из Херсона на Николаевщину, курс - северо-западный. Кировоградщина – угроза ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.

Кроме того, в Черниговской, Киевской и Полтавской областях тревога объявлена из-за ракетной опасности.

Стоит отметить, что в ночь на 5 сентября российская оккупационная армия запустила против Украины 78 ударных беспилотников типа Shahed и баллистическую ракету "Искандер-М". 60 дронов сбили украинские Силы противовоздушной обороны.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары РФ по Львову и Кривому Рогу, которые произошли 4 сентября и привели к гибели и ранению невинных людей. Президент отметил необходимость предоставления Украине более дальнобойного оружия, которое позволит справедливо отвечать на террор и предотвращать подобные удары в будущем.

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