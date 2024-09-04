'Террор нужно остановить': Зеленский отреагировал на удары РФ по Львову и Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары РФ по Львову и Кривому Рогу. В результате последних ракетных ударов, которые произошли утром, погибли и пострадали невинные люди.

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Президент отметил необходимость предоставления Украине более дальнобойного оружия, которое позволит справедливо отвечать на террор и предотвращать подобные удары в будущем. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

На Львовщине российские ракеты унесли жизни пяти человек, среди которых была 14-летняя девочка. Президент выразил искренние соболезнования семьям погибших и отметил важность усиления оборонных возможностей Украины. Более 30 человек получили ранения, разрушены жилые дома, школы и медицинские учреждения.

Кривой Рог также подвергся атаке. Там пострадали пять человек, разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура. Украинские спасательные службы активно работают на местах, оказывая необходимую помощь пострадавшим и ликвидируя последствия вражеских ударов.

"Каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни. И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, во вторник, 3 сентября, российские оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказался Институт связи. В результате атаки не менее 51 человек погиб, еще 271 – ранен.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 сентября кафиры ударили ракетами по Днепру. В городе прогремели взрывы, повреждены жилые дома. В результате вражеской ракетной атаки погиб 51-летний мужчина, есть пострадавшие.

– Также в ночь на 3 сентября российская террористическая армия совершила целенаправленный массированный обстрел железной дороги. Под вражескими ударами находилась железнодорожная инфраструктура в Сумской и Днепропетровской областях.