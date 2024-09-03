Оккупанты совершили массированный обстрел железной дороги в Украине: появились данные о последствиях

В ночь на 3 сентября российская террористическая армия совершила целенаправленный массированный обстрел железной дороги. Под вражескими ударами была железнодорожная инфраструктура в Сумской и Днепропетровской областях.

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Также путинские войска обстреляли дом работника "Укрзалізниці" в Покровске Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Россияне атаковали инфраструктуру и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. К счастью, обошлось без жертв. Ни один пассажирский рейс не был отменен.

Кроме того, вечером 2 сентября оккупанты совершили артиллерийские обстрел Покровска, вследствие чего был поврежден дом машиниста локомотивного депо. В "Укрзалізниці" подчеркнули, что именно из этого города железнодорожники организуют эвакуацию мирного населения и вынуждены работать под постоянными вражескими атаками.

Железнодорожник и его жена, работница первичного профсоюза, получили ранения и были доставлены в больницу.

Напомним, 3 сентября российская террористическая армия атаковала Херсон и другие населенные пункты региона. Вследствие обстрела погибли двое мужчин, ранения получили несколько человек, в том числе ребенок.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска вечером 2 сентября ударили ракетами по Днепру. В городе прогремели взрывы, повреждены жилые дома.