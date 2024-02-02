По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Воздушные Силы ВСУ вечером 2 февраля предупредили о воздушной опасности в южных областях. Тревога объявлена из-за угрозы применения дронов Shahed 136.

Видео дня

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Об изменении обстановки сообщим дополнительно" – предупредили в Воздушных силах ВСУ. Защитники уточнили, что есть угроза применения БПЛA с южного направления.

Воздушная тревога в Николаевской и Херсонской областях была объявлена одновременно в 20:28. После этого в пабликах Херсона появилось сообщение о запусках КАБ по Бериславщине.

В мониторинговых пабликах сообщили об угрозе Николаевщины из-за Херсона. А в 20.45 была объявлена воздушная тревога в Одесской области.

По состоянию на 21:20 тревога распространилась на Запорожскую и Донецкую области.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине почти 4,5 тысяч "Шахедов". Захватчики постоянно атакуют с неба объекты гражданской и критической инфраструктуры, пытаясь парализовать жизнь украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!