По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления
Воздушные Силы ВСУ вечером 2 февраля предупредили о воздушной опасности в южных областях. Тревога объявлена из-за угрозы применения дронов Shahed 136.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Об изменении обстановки сообщим дополнительно" – предупредили в Воздушных силах ВСУ. Защитники уточнили, что есть угроза применения БПЛA с южного направления.
Воздушная тревога в Николаевской и Херсонской областях была объявлена одновременно в 20:28. После этого в пабликах Херсона появилось сообщение о запусках КАБ по Бериславщине.
В мониторинговых пабликах сообщили об угрозе Николаевщины из-за Херсона. А в 20.45 была объявлена воздушная тревога в Одесской области.
По состоянию на 21:20 тревога распространилась на Запорожскую и Донецкую области.
Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине почти 4,5 тысяч "Шахедов". Захватчики постоянно атакуют с неба объекты гражданской и критической инфраструктуры, пытаясь парализовать жизнь украинцев.
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