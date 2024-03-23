По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в субботу, 23 марта, войска страны-агрессора РФ устроили очередную атаку на Украину, из-за чего по областям начала распространяться воздушная тревога. Враг запустил дроны-камикадзе типа Shahed с южного направления.

Также в ряде областей есть угроза обстрела баллистическим вооружением. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Так, угроза применения ударных БПЛА на 21:00 существует в Николаевской и Херсонской областях.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" - отметили в ВС ВСУ.

По состоянию на 21:55 угроза применения ударных БпЛА распространилась также на Полтавскую область.

Теперь движение БпЛА типа "Shahed" фиксируется из Харьковской области в направлении юга Полтавщины.

Также зафиксировано движение БПЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области.

В связи с угрозой украинцев призывали пройти в укрытие.

Напомним, ночью 23 марта российская террористическая армия атаковала Харьков ударными дронами-камикадзе Shahed. Путинские войска ударили по городу трижды. После повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский.

Ранее сообщалось, что 23 марта оккупационная армия РФ в очередной раз атаковала населенные пункты Днепропетровской области. Под вражеским ударом оказался Никопольский район. Путинские террористы совершили артиллерийские обстрелы, а также ударили дронами-камикадзе.