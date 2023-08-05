По Украине снова распространилась воздушная тревога: есть угроза баллистики

В Украине снова объявили воздушную тревогу в ряде областей. Под угрозой восточные и юго-восточные регионы.

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Военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Об угрозе ракетного удара сообщили в 10:13. Воздушную тревогу объявили в восточных и юго-восточных областях нашей страны.

Угроза распространилась на Запорожскую, Донецкую, Днепропетровску, Харьковскую и Полтавскую области.

Стоит отметить, что средствам противовоздушной обороны крайне проблематичено бороться с ракетами, которые летят по баллистической траектории. Поэтому украинцев призывают не игнорировать сигнилы воздушной тревоги и в случае опасности перейти в укрытия.

Ранее сообщалось, что государство-террорист Россия уничтожает украинские города вооружением, которое получила от Украины. В основу соглашения о передаче Украиной крылатых ракет и бомбардировщиков легли Будапештский меморандум и договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, где были заверения в соблюдении территориальной целостности Украины при передаче всего вооружения, пугавшего США и другие страны.

Напомним, Организация Объединенных Наций "обеспокоена" последствиями новой волны нападений на гражданских лиц в Украине. При этом виновного в развязывании войны там называть не стали.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал, что осенью и зимой РФ может продолжить массированные атаки на города и инфраструктуру Украины. Вероятно, агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты также будут применяться.

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