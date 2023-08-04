В ООН увидели новую волну атак на мирных жителей в Украине, но не рассмотрели агрессора

Организация Объединенных Наций обеспокоена последствиями новой волны нападений на гражданских лиц в Украине. При этом виновного в развязывании войны там называть не стали.

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Об этом говорится в заявлении организации. Отмечается, что 31 июля в Херсоне пострадали четыре гуманитарных работника народной общественной организации "Місто сили".

Команда, которая является одним из партнеров ООН в Херсоне, попала под обстрел при расчистке оставшегося в результате наводнения мусора, вызванного разрушением Каховской дамбы.

4 августа в результате боевых действий в Херсоне во время тушения пожара в церкви пострадали спасатели ГСЧС. Это произошло лишь спустя несколько дней после атаки на больницу в том же регионе.

"Недопустимо, чтобы гуманитарные работники, спасатели и врачи получали ранения, поддерживая народ Украины или, в большинстве случаев, пытаясь восстановить собственные громады", – отметили в ООН.

Там также напомнили, что согласно международному гуманитарному праву, дома, больницы, школы, церкви и другая критическая гражданская инфраструктура, а также гражданское население, включая гуманитарных работников, должны быть защищены.

При этом никаких призывов к стране-террористу России прекратить атаки в Организации не сделали. Более того, там даже не упомянули, что именно РФ ведет регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры и гражданского населения Украины.

Напомним, российские оккупационные войска предположительно готовятся к новым атакам по Украине. В настоящее время фиксируется значительная активность вражеской авиации. Это может означать, что противник собирает разведывательные данные и подтягивает ударные самолеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал, что осенью и зимой РФ может продолжить массированные атаки на города и инфраструктуру Украины. Вероятно, агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты также будут применяться.

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