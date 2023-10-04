По всей линии фронта активизировались боевые действия: произошло 45 боевых столкновений – Генштаб

Российские войска продолжают попытки наступать и дальше игнорируют законы и обычаи войны, используют тактику террора, совершают обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Бои по всем направлениям активизировались.

В течение суток произошло 45 боевых столкновений. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Враг нанес 5 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Клюсы, Турья Черниговской области; Сорокино, Прогресс, Степь Сумской области; Старица, Тихое, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области. Противник нанес авиационные удары возле Подолов Харьковской области и Куземовки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Синковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов неподалеку от Новоселовского, Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Северск, Верхнекаменное, Федоровка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григорьевка и Андреевка Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Хромово, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Торецк и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, 6 атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки. Под артиллерийским огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногорвка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Золотой Нивы, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Вербового и Роботиного Запорожской области. От авиационных ударов пострадали Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Роботино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Понятовка, Никольское Херсонской области и город Херсон.

В то же время силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе (25 сентября – 1 октября) ВСУ установили рекорды по уничтожению артиллерийских систем и БПЛА врага. Показатели в этих категориях более чем в два раза превышают среднестатистические.

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