По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу: РФ поднимала носитель 'Кинжалов' МиГ-31К

В Украине вечером 24 июня объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем аэробалистических ракет "Кинжал".

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Вражеский самолет взлетел в Нижегородской области РФ. "Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – сообщили в Воздушных силах по состоянию на 20:14.

По состоянию на 20:30 мониторинговые каналы сообщили, что МиГ-31К возвращается на аэродром вылета.

В 20.53 в Воздушных силах объявили отбой угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 24 июня войска РФ атаковали крылатыми ракетами Одессу. Вследствие прилета вспыхнул мощный пожар на складе торговой сети, пострадали три человека.

А днем оккупанты ударили по Покровску Донецкой области. Вследствие атаки погибли по меньшей мере четыре человека, 34 получили ранения.

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