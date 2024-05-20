По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу: Россия третий раз за день поднимала носитель 'Кинжалов' МиГ-31К

Вечером, 20 мая, на всей территории Украины третий день объявили масштабную воздушную тревогу. Опасность была связана с активизацией вражеского истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста.

На этот раз, российские войска подняли самолет с аэродрома в Астрахани. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В 21:09 угроза, связанная с МиГ-31К, прошла. Отбой тревоби раздался по всей территории Украины.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и представляет собой сложную цель для систем противовоздушной обороны. Потому украинцев призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Стоит отметить, что количество вражеских самолетов в небе отнюдь не влияет на уровень угрозы, поэтому украинцы призывают находиться в укрытиях к отбою.

Напомним, украинские разведчики установили личности российских оккупантов, обстреливающих нашу страну аэробалистическими ракетами "Кинжал". К ударам по населенным пунктам причастны около трех десятков захватчиков 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации ВКС РФ.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 20 мая противовоздушная оборона Украины вновь отражала российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Наши защитники сбили все 29 БПЛА над четырьмя областями.

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