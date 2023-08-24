По всей Украине объявлена воздушная тревога: вылетела вражеская авиация

Днем 24 августа, в День Независимости Украины, страну накрыла масштабная воздушная тревога. Сообщается, что на территории РФ взлетел самолет-носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К.

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Воздушные силы ВСУ на официальном канале в Telegram уточнили, что борт поднялся в воздух с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области страны-агрессора.

"Кинжалы" могут преодолеть большое расстояние, поэтому сирены включились во всех регионах Украины. Это произошло примерно в 15:25.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – призывали граждан представители Воздушных сил.

Как писал OBOZREVATEL, ранее заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий предупреждал: не исключено, что российские оккупационные войска попытаются ударить по территории Украины с воздуха на День Независимости нашей страны. В Главном управлении разведки Минобороны подчеркивали, что угроза есть каждодневно. Такой обстрел может быть совершен как 24 августа, так 25-го или позже.

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