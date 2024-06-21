По всей Украине третий день за день объявлена воздушная тревога: враг поднял МиГ

Вечером в пятницу, 21 июня, россияне третий раз за день подняли в небо носители ракет "Кинжал" МиГ-31К. Поэтому по всей Украине объявили воздушную тревогу.

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Об угрозе ракетного удара предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", – отметили там.

По данным мониторинговых каналов, один борт взлетел с аэродрома "Ахтубинск", а еще два – с аэродрома "Саваслейка". "В общей сложности в воздухе 3 борта в воздушном пространстве Тамбовской, Волгоградской областей РФ", – отмечали там.

В 00:05 в Воздушных силах объявили об отбое угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине днем 21 июня также была объявлена масштабная воздушная тревога. В России в небо подняли МиГ-31К.

Еще одну тревогу из-за вражеского носителя "Кинжалов" объявили уже вечером.

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