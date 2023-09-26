По всей Украине воздушная тревога: есть угроза применения сверхзвуковых ракет 'Кинжал'

Вечером вторника, 26 сентября, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ракет.

Граждан призвали не игнорировать опасность и пройти в укрытие. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что на территории страны-агрессора России зафиксирован вылет истребителя МиГ-31К. Этот борт является потенциальным носителем ракет "Кинжал", представляющих угрозу всей стране.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – отметили в ВС ВСУ.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российская террористическая армия начала подготовку к очередным обстрелам объектов критической инфраструктуры в Украине. Сейчас враг активно занимается разведкой.

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Ранее сообщалось, что ночью 26 сентября Россия совершила очередную массированную атаку дронами-камикадзе Shahed-136/131 по Одесской области. Большинство беспилотников было уничтожено в воздухе, однако есть и попадания: разрушения получила припортовая инфраструктура, сгорели фуры и пострадали водители.

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