По всей Украине воздушная тревога: угроза применения ракет 'Кинжал'

К вечеру четверга, 25 августа, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Причиной этого стала угроза применения Россией ракет "Кинжал".

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Украинцев призвали не игнорировать сигнал об опасности. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отметим, что носителями вражеских гиперзвуковых ракет "Кинжал" являются истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31К.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении Воздушных сил.