Россия запустила 'Кинжалы' по Украине: в каких областях раздались взрывы

Вся Украина вечером 27 сентября услышала сирены воздушной тревоги из-за вражеских самолетов МиГ-31К. Воздушные силы ВСУ подтвердили, что агрессор совершил пуски ракет "Кинжал".

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По информации OBOZ.UA, взрывы слышали в Хмельницкой области. Предварительно, именно туда Россия направила свои "Кинжалы"; официальных подробностей пока нет.

В 16:57 в официальном Telegram-канале Воздушных сил появилось предупреждение о том, что с "Саваслейки" (Нижегородская область РФ) взлетели два борта МиГ-31К.

Все регионы нашей страны начали включать сирены. Спустя всего минуту пресс-служба наших военных сообщила, что зафиксированы пуски ракет "Кинжал". Они летели с юга в направлении Староконстантинова на Хмельнитчине.

"Староконстантинов, немедленно в укрытие", – просили представители ВС ВС Украины.

По состоянию на 17:11 в Telegram-канале ведомства сообщали, что противник совершил пуск двух ракет на регион.

Около 17:35 угроза обстрела "Кинжалами" миновала, в Украине объявили отбой тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация обстреливала нашу страну "Кинжалами" также утром 26 сентября. Прилеты были на Хмельнитчине. Взрывы, кстати, слышали и в Киеве и Киевской области – однако это не были попадания российских ракет. Скорее всего, это было явление Конус Маха.

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