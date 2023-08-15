По всей Украине воздушная тревога: угроза применения ракет 'Кинжал'

Вечером во вторник, 15 августа, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Причиной этого стала угроза применения Россией ракет "Кинжал".

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Носителями этих вражеских гиперзвуковых ракет являются истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31К. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Зафиксирован взлет враждебных МиГ-31 с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ!" – говорится в сообщении.

В то же время, некоторые мониторинговые каналы пишут об угрозе пусков ракет Х-47 по всей территории Украины.

Напомним, жители Днепра рассказали о ночной ракетной атаке, которую 15 августа устроили российские террористические войска. Горожане отметили, что было очень страшно, ракета громко просвистела и сразу раздался взрыв, в результате чего окрестные дома затряслись.

Во Львове ракетная атака привела к значительным разрушениям. В облцентре от падения обломков повреждены жилые дома и разрушен детсад, возникли возгорания и пострадали несколько человек.

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