По всей Украине воздушная тревога: угроза применения ракет "Кинжал"
Вечером во вторник, 15 августа, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Причиной этого стала угроза применения Россией ракет "Кинжал".
Носителями этих вражеских гиперзвуковых ракет являются истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31К. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Зафиксирован взлет враждебных МиГ-31 с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ!" – говорится в сообщении.
В то же время, некоторые мониторинговые каналы пишут об угрозе пусков ракет Х-47 по всей территории Украины.
Напомним, жители Днепра рассказали о ночной ракетной атаке, которую 15 августа устроили российские террористические войска. Горожане отметили, что было очень страшно, ракета громко просвистела и сразу раздался взрыв, в результате чего окрестные дома затряслись.
Во Львове ракетная атака привела к значительным разрушениям. В облцентре от падения обломков повреждены жилые дома и разрушен детсад, возникли возгорания и пострадали несколько человек.
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