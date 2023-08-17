'Победа будет за нами': Залужный показал кадры с бронетранспортером MaxxPro и рассказом воинов о преимуществах техники. Видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал кадры с американским колесным бронетранспортером MaxxPro. Эта техника имеет значительные преимущества и несет смерть русским оккупантам.

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Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале. Отмечается, что экипажи бронетранспортеров International MaxxPro 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша являются настоящим ночным ужасом для пехоты окупантов.

"Поставленная задача – мы уезжаем. Пулеметчики давят врага огнем, в это время гранатометчики добавляют из люка. Когда открывается задняя дверь – высадка и штурм", – рассказал о ежедневных ожесточенных боях Алексей, военнослужащий 68-й ОЕБр.

Среди преимуществ бронетранспортера MaxxPro – скорость, маневренность и мощность. Это все позволяет выполнять самые разные задачи: как во время наступательных, так и оборонительных действий. Ведь каждый бой – это удержанная или освобожденная украинская территория.

"Победа будет за нами!" – уверяют воины 68 ОЕБр.

Стоит отметить, что International MaxxPro предназначен для перевозки военнослужащих в зонах ведения боевых действий. Они обладают усиленной защитой, благодаря чему способны выдержать взрыв мины до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Элементы корпуса машины соединены болтами, что облегчает ремонт в полевых условиях. MRAP вмещает трех членов экипажа – водителя, командира и наводчика, а также до шести десантников. На крыше у него есть башня для установки пулеметов.

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