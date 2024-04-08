Победа над ХАМАСом требует входа в Рафах: Нетаньяху заявил, что дата начала операции уже определена

Дата вторжения Израиля в Рафах, последнее убежище в секторе Газа для перемещенных палестинцев, уже назначена. Военные Израиля считают город последним большим оплотом ХАМАС в регионе палестинского анклава.

Об этом, как сообщает Reuters, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в понедельник, 8 апреля. Он не назвал конкретную дату, поскольку в Каире должен пройти новый раунд переговоров о прекращении огня.

"Я получил детальный отчет о переговорах в Каире, мы постоянно работаем над достижением наших целей, прежде всего, освобождение всех захваченных террористами израильских заложников и достижение полной победы над ХАМАС", – сказал Нетаньяху.

По его мнению, эта победа требует ввода войск в Рафах и ликвидации там террористических батальонов.

"Это произойдет в скором времени. У нас уже есть определенная дата", – резюмировал израильский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, в офисе премьера Израиля заявили, что Беньямин Нетаньяху одобрил военные оперативные планы для наступления на город Рафах на юге Газы.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что вторжение в город Рафах будет "красной линией". Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все равно заявил, что ЦАХАЛ продолжит наступление.

Его министр Бенни Ганц также заявил, что Израиль не прекратит огонь ни на один день до тех пор, пока ХАМАС не вернет всех заложников. ЦАХАЛ продолжит боевые действия даже во время Рамадана и дойдет до Рафаха.

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