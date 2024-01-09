'Победа Путина была бы катастрофой': новый глава МИД Польши обратился к США с призывом по Украине

Победа российского диктатора Владимира Путина в войне в Украине была бы катастрофой не только для нашего государства, но и стран Запада. Поэтому украинцам нужно дать инструменты, необходимые для уничтожения врага, что они делают успешно.

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С соответствующим призывом к Конгрессу США выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью американской телекомпании CNN. Он отметил необходимость как можно быстрее принять законодательство для продолжения финансовой поддержки украинской армии.

"Победа российского диктатора Владимира Путина в войне в Украине стала бы катастрофой – в первую очередь, для Киева, а также для соседей Украины, Европы и всей системы американского альянса", – подчеркнул Сикорский.

"Украинцам нужно дать инструменты, необходимые для того, чтобы они выполняли свою работу. И они это делают отлично. Они уничтожили половину российской армии за несколько процентов годового оборонного бюджета США", – напомнил министр.

"Цена остановки Путина после того, как он завоюет Украину, будет намного выше, чем стоимость поддержки Украины", – убежден Сикорский.

Напомним, ранее Сикорский призвал предоставить Украине ракеты большой дальности для уничтожения пусковых площадок, откуда РФ запускает ракеты и дроны, а также командные центры. Он также призвал Запад усилить санкции против России и перекрыть каналы поступления в Россию контрабандных компонентов для производства ракет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава МИД Польши заявил, что до конца текущего десятилетия Украина должна выиграть войну и стать членом ЕС в международно-признанных границах. В то же время, стратегия Польши в отношении Украины остается неизменной.

– Сикорский убежден, что цивилизованный мир не сможет обеспечить поражение российского диктатора Владимира Путина путем тактических столкновений. Поэтому, уверен дипломат, Европа обязана мобилизовать все свои усилия, чтобы Россия потерпела поражение.

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