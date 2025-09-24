Победителями стали наши пилоты: в ВСУ показали дуэль FPV-дронов и вражеских бомберов. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать оккупанта и его технику. Они показали эффектную дуэль FPV-дронов и вражеских бомберов. Победителями в ней стали наши бойцы.

Подобное уникальное видео было опубликовано впервые. Отличилась группа Crazy Cats механизированного батальона, которая давно и успешно утилизирует оккупантов.

"Дуэли FPV-дронов и вражеских бомберов, где победителями становятся наши пилоты. Воздушные бои в небе Харьковщины – в финале сюжета. Для старта – уничтожение дронами-камикадзе вражеского притона в селе и российского солдата, который тщетно убегал от налета", – говорится в подписи под видео.

Ранее бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожаловался на эффективную работу Сил беспилотных систем ВС Украины, которые "тремя-четырьмя дронами терзают одного солдатика"-оккупанта. Командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди он обозвал изувером, но признал, что тот отлично выполняет свою работу.

Как писал OBOZ.UA, недавно бойцы 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis на одном из активных направлений фронта уничтожили два российских зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" общей стоимостью 50 миллионов долларов.

