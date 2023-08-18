Победой в войне будет полный выход России с территории Украины – Госдеп

В Соединенных Штатах Америки заявили, что победой в начатой Россией войне будет полный вывод оккупационных войск страны-агрессора из всех захваченных населенных пунктов Украины. В Вашингтоне еще раз повторили, что РФ должна уйти из Украины.

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Об этом сказал заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател на брифинге в четверг, 17 августа, передает "Голос Америки". По его словам, об этом неоднократно говорил глава Штатов Джо Байден.

"Напомню слова президента Байдена, который отметил, что победой в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью убралась из Украины", – отметил представитель американского ведомства.

Он напомнил, что Украина вскоре будет отмечать 32 годовщину Декларации о независимости от Советского Союза. Это также второй День независимости Украины с начала полномасштабной незаконной и неспровоцированной агрессии России.

Чиновник добавил, что Вашингтон поддерживает усилия подостижению "справедливого и долговременного мира в Украине". При этом наша страна должна оставаться независимой, суверенной, демократической и процветающей.

Также Пател подтвердил, что Америка и союзники будут помогать Украине столько, сколько будет нужно для защиты от агрессии России.

Как сообщал OBOZREVATEL, США официально подтвердили передачу истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Эта поставка будет осуществлена после завершения подготовки украинских пилотов.

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