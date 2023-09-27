'Поблагодарил Польшу за значительную помощь': Умеров пообщался с польским коллегой Блащаком

Министр обороны Украины Рустем Умеров во вторник, 26 сентября, провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком. Глава МОУ поблагодарил его за всестороннюю поддержку и помощь с самого начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом Умеров сообщил на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. В частности он отметил лидерство Польши в танковой коалиции.

"У него был телефонный разговор с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции и значительную помощь с начала полномасштабного вторжения", – написал министр.

Следует отметить, что Польша первой предоставила Украине танки и вертолеты для борьбы с российской агрессией, подтянув к помощи другие страны. Сейчас в соседней стране ремонтируют многие наши техники. Польша стала хабом в процессе поставок из других стран. В общей сложности сумма поддержки от Польши составила более трех млрд евро.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна будет продолжать оказывать военную помощь Украине. Однако он уточнил, что такая возможность будет при получении польской армией нового вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!