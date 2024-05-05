Почему армия России начала чаще обстреливать Украину баллистикой: в ОК "Юг" объяснили

Войска страны-оккупанта в последнее время чаще всего атакуют Украину именно баллистикой, потому что такие ракеты крайне сложны для систем противовоздушной обороны. В частности, они применяют для ударов "Искандер-М", которая является мобильной передвижной системой с малым временем развертывания боеприпаса.

Об этом спикер ОК "Юг" Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона. Он также добавил, что потому РФ начала активнее применять этот тип ракет именно из временно захваченного Крыма.

"Это разные платформы. В частности, "Искандер-М". Она мобильная, передвижная, время на развертывание у нее небольшое — минуты. Время на сворачивание еще меньше. Поэтому оккупационные войска именно сейчас применяют баллистический тип ракет. И скорость другая, и время на реакцию меньше", - подчеркнул Плетенчук.

По его словам, опасность для Украины в настоящее время заключается в использовании российскими войсками ракет с оккупированного полуострова.

Стоит отметить, что сегодня в южных регионах страны очень сложно сбивать баллистические ракеты, поэтому враг делает ставку именно на такой вид террора.

Напомним, 1 мая войска РФ нанесли удары баллистическими ракетами "Искандер-М" по Одессе и попали в сортировочное депо и отделение "Новой почты". Работники не пострадали, однако 14 жителей города получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 29 апреля армия России атаковала Одессу "Искандером" со шрапнелью. Шесть человек погибли, ранения получили 32 человека. Повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

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