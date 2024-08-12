Почему Беларусь перекидывает танки к границе с Украиной: Жорин прояснил ситуацию

Движение белорусских танков на границе с Украиной, вероятно, является лишь демонстрацией режима самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко к каким-либо действиям. Скорее всего, Россия заставила Минск отвлечь внимание, учитывая события в Курской области.

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Такое мнение высказал майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин на своем канале в Telegram. Он подчеркнул, что не видит серьезной угрозы для Украины со стороны РБ и готовности белорусской армии к наступательным действиям.

"Что касается движения белорусов на границе с Украиной. Думаю, РФ заставляет белорусов делать хоть что-то: пугать, перекидывать технику, демонстрировать готовность к каким-то действиям. Лишь бы немного выровнять общую ситуацию и отвлечь нас", – считает Жорин.

Он отметил, что, как и во всех предыдущих случаях "наступления" из Беларуси, следует анализировать конкретные данные, а не видеоролики и заявления.

"Если что-то начнут, надеюсь наконец-то увидеть тот самый белорусский спецназ, который в рукопашку прорывает линию обороны", – написал военный.

Ранее в минобороны Беларуси заявили, что страна начала перебрасывать танки в границу с Украиной. Военную технику должны отправить на границу в Гомельскую и Мозырскую область якобы с целью "реагирования на любые возможные провокации".

Это произошло после того, как Лукашенко обвинил Киев в нарушении воздушного пространства РБ "группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины". Временную поверенную в делах Украины в Беларуси Ольгу Тимуш вызвали в МИД, где заявили о "решительном протесте" и передали соответствующую ноту.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что ситуация на границе с Беларусью контролируемая. Перемещение техники или личного состава не фиксируется.

Как сообщал OBOZ.UA, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила, что 9 августа во время вылетов белорусской военной авиации никаких дронов в воздушном пространстве страны не было обнаружено. Также не производились запуски ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24. Соответственно, заявления Лукашенко о том, что Украина якобы нарушила воздушное пространство РБ – неправда.

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