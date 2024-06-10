Президент Макрон заявил, что Франция подготовит Силам обороны бригаду на своих полигонах (вероятно, под французские бронемашины и установки Caesar ) и передаст истребители.

Mirage 2000 – это, в частности, носители тактического ядерного оружия. Уже предвкушаю новую истерику Дмитрия Медведева с подсвинками из западной псарни, пишет Кирилл Данильченко для Lb.ua.

Далее текст на языке оригинала.

Але досить жартів, це тільки в модифікації N — доведеться почекати кари з неба.

Чому у випадку Швеції відмова від передачі Gripen на користь літаків ДРЛC — це непогано, а коли йдеться про Францію та Mirage — то не "зоопарк"?

Тут є нюанси.

Головне, що Франція виробляє своє озброєння, а під Gripen інтегрують що завгодно — від IRIS-T до AIM-120.

Тобто передача Gripen — це навантаження на арсенали третіх країн. Або ж Швеція повинна розщедритися й підчистити свої запаси засобів доставки.

Звісно, тут шведські можливості далекі від французьких.

Поки що ми не знаємо, які саме машини передають. А різниця може бути відчутною.

Бо Mirage 2000-5 має півдюжини версій, що дуже відрізняються одна від одної.

Там і різні формати тактичного зв'язку, включаючи Link 16, що дозволяє працювати в єдиному цифровому полі з розрахунками Patriot; і суто протикорабельні варіанти; і ті, що модернізували, щоб завоювати перевагу в повітрі.

Причому будь-який варіант має сенс для нас.

Ланка бортів Мк2 для чергування з ПКР Exocet і станціями розвідки на користь флоту?

Зараз ми не маємо жодних протикорабельних засобів доставки повітряного базування.

Я дуже сумніваюся, що нині, коли ми полюємо за окремими катерами та буксирами, Москва насмілиться на десантні операції, але сама можливість вдарити Exocet — це добре.

Mirage 2000-5F, які робили для повітряної поліції, теж мають свою нішу.

Хоч медіа й пишуть про модернізований радар, але фактично там 130–140 км дальності для цілі на кшталт "винищувач", сучасні російські літаки бачать далі.

Проблеми недостатньої дальності ракет також існують — у MICA-EM це навряд чи більше за 50 км.

Тобто якщо врахувати, що звичайні патрульні пари летять не на ЛБЗ, Mirage навряд чи дотягнуться до метальників КАБів.

Тобто ідеально було б Mirage 2000-5F застосовувати як літак ППО — перехоплювати крилаті ракети, дрони-камікадзе й розвідників, використовувати як патруль на узбережжі, де він може побачити катери.

Але основний плюс — у Франції своя лінійка боєприпасів для авіації.

Крилаті ракети SCALP вони однозначно перезапустять у виробництво, кориговані HAMMER вже перезапустили, ПКР Exocet block 3 є в запасах і вона літає на 180 км, MICA є в запасах.

Що ми маємо? Арсенали США та запаси ЄС не будуть під тиском — чисто ініціатива Парижа.

Цілком можливо, що ми спостерігаємо конкуренцію між Берліном, Лондоном і Парижем щодо випробування власних озброєнь війною в Україні.

Наприклад, машини з маркуванням D отримують Mid-Life Update і ще десяток-півтора років нестимуть службу в самій Франції, та й Mirage 2000-5F просто зараз чергують над Францією і в рамках повітряної поліції в країнах-неофітах Альянсу.

Чому б їм і не подивитися, як вони працюватимуть по ймовірному супротивнику?

Головний момент — Франція має запасні двигуни, ЗІП, готова навчати наших пілотів.

Крім того, не варто забувати, що грецькі Mirage 2000-5 штатно несуть SCALP.

Тобто це літак широкої спеціалізації — і як ППО, і як ударник, зокрема по землі, і як борт проти кораблів.

Уже є новини, наших льотчиків навчають для переданих коаліцією F-16. От тільки українці готуються на основному навчальному літаку Парижа — Alpha Jet.

Тобто є база, є пілоти інструктори, уже триває навчання, яке лише необхідно масштабувати.

Літак не новий, але порівнювати цю модернізацію 1999 року з МіГ-29 дещо дивно.

У французів і нашоломний приціл, і контейнери РЕБ, та й порівнювати електроніку 1990-х років з пізньою радянською — специфічне заняття.

Основний бонус для України — арсенали Франції та їхні SCALP, а також керовані бомби.

Можливість збивати Су-35 у догфайтах — це добре, але критично важливо завдавати ударів по російських штурмових бригадах в умовній районній лікарні Вовчанська.

Нові літаки РФ триматимуть далеко від лінії інші машини й далекого радіусу ППО, французи ж, ймовірно, підставлять плече військам ППО в глибині та Су-24. Усе вирішиться на землі, тому таргетувати ворожі війська на лінії та оперативні тили важливіше, ніж вести повітряні бої.