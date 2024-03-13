Почему мужчинам с инвалидностью вручают повестки и могут ли их мобилизовать: разъяснение

Новым законопроектом о мобилизации, который может быть принят до конца марта, предусмотрено, что люди с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу. Однако время от времени в соцсетях появляются жалобы на то, что сотрудники ТЦК и СП вручают мужчинам, имеющим группу инвалидности, повестки.

Причины этого явления объяснили в оперативном командовании "Север". А OBOZ.UA собрал всю информацию, касающуюся возможной мобилизации людей с ІІІ группой инвалидности.

Так, в ОК "Север" отметили, что вручение повесток лицам с инвалидностью может происходить, если после получения группы военнообязанный гражданин своевременно не уведомил об этом ТЦК.

"Довольно распространенная претензия к работникам ТЦК, которая встречается в соцсетях — что повестки вручают мужчинам с инвалидностью. Однако если мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то там о его инвалидности знать не могут", – отметили в ОК "Север".

Там напомнили, что в соответствии с постановлением министра обороны от 30 декабря 2022 года, об изменениях персональных данных военнообязанные должны сообщить ТЦК в течение семи дней.

"Если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы существенно меньше", – резюмировали в ОК "Север".

В целом, в новом законопроекте о мобилизации, который сейчас дорабатывается в Верховной Раде Украины и может быть проголосован во втором чтении уже до конца марта, предусмотрено, что лица с инвалидностью призыва на военную службу не подлежат. Также не будут призывать людей, которые согласно заключению ВВК временно непригодны для военной службы на период от 6 до 12 месяцев. По истечении этого срока они должны снова пройти военно-врачебную комиссию.

В то же время, законодатели решили обезопаситься от злоупотреблений этой нормой: нардепы констатировали резкий рост после 24 февраля 2022 года количества людей с инвалидностью ІІ и ІІІ групп. Они предлагают обязать таких граждан повторно пройти ВВК, чтобы подтвердить свою пригодность или непригодность к военной службе.

Исключение было сделано для тех граждан, которые получили инвалидность, защищая государство от агрессии РФ.

При этом люди с инвалидностью вправе проходить военную службу по контракту.

Кроме того, в новом законопроекте предусмотрено, что ВЛК больше не будут выдавать выводы об ограниченной пригодности к военной службе. Поэтому те, кто считается ограниченно годным, также должны будут пройти пересмотр, если новый закон о мобилизации будет принят.

Напомним, ранее стало известно, будут ли блокировать карточки уклонистам и ограничивать право вождения в случае принятия нового закона.

Также сообщалось, что в Кабмине хотят привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы.