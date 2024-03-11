В Кабмине хотят привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы: что известно

Украинское правительство продолжает разрабатывать новый механизм бронирования военнообязанных от мобилизации. Теперь в Кабинете министров хотят привязать бронирование от призыва в армию к уровню заработной платы.

Более того, забронировать от мобилизации в правительстве хотят чиновников категории А. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, на сегодняшний день в правительстве пришли к решению, согласно которому бронь от мобилизации получат все чиновники категории А, сотрудники предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ, а также сотрудники полиции.

Кроме того, Гончаренко сообщил, что из представителей бизнеса планируют забронировать от призыва на военную службу работников топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

При этом народный избранник отметил, что Кабмин хочет привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. По его словам, возможность для бронирования могут получить украинцы, которые зарабатывают от 35 тыс грн в месяц. Также бронью смогут воспользоваться плательщики НДФЛ в сумме более 6,3 тыс. грн, и ЕСВ более 7,7 тыс. грн. Гончаренко добавил, что речь также идет о сотрудниках IT сектора, в частности, о резидентах "Дія сіті", но при условии уплаты НДФЛ более 6,3 тыс. грн.

"Подобное по содержанию решение уже выносилось на обсуждение с ОП месяц назад. Но тогда его завернули именно по критике нормы о зарплате от 35 000 грн. В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом. По этой логике, чиновники и богачи не должны рисковать жизнью", – возмутился Гончаренко.

Напомним,народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что в правительственном законопроекте о мобилизации в Украине будут расширены категории забронированных работников. Также предполагается пересмотр предприятий и организаций, которые могут бронировать своих сотрудников.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинское законодательство о мобилизации, которое было до полномасштабной войны с РФ, не отвечает современным реалиям. Что касается сроков принятия соответствующего законопроекта и его деталей, то за это будут отвечать депутаты ВРУ.

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