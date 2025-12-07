Почему оккупанты атакуют больше днем: командир рассказал о нюансах

На Покровском направлении штурмы продолжаются 24/7, и большинство из них – днем. Российские оккупанты используют много хитростей и количественное преимущество, чтобы создать полуокружение, уничтожить логистические пути Сил обороны и истощить украинских воинов.

Об этом рассказал "Денвер", командир одной из рот 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВСУ. Видео с ним 7 декабря опубликовала пресс-служба Военно-морских сил.

Военнослужащий отметил, что агрессор не прекратил использовать малые штурмовые группы, пытаясь истощить силы украинских защитников постоянными атаками так называемого мяса – оккупантов, которых быстро ликвидируют.

"Штурмы проходят постоянно. В основном это дневной период времени. Потому что днем наши пилоты БПЛА не так видят врага, как это можно увидеть в темное или серое время суток. Враг подстраивает так, чтобы солнышко светило именно в нашу сторону – и в этот час они стараются штурмовать более активно", – объяснил командир.

По подсчетам "Денвера", 11 штурмов в его зоне ответственности было только за предыдущие сутки (от даты записи видео).

Также у врага есть специальные подразделения, которые просто ожидают технику Сил обороны, чтобы попытаться ударить, когда она покажется. "Это очень такая, болезненная штука", – сказал наш защитник.

"Сейчас враг давит со всех сторон, используя тактику "клешней". Для чего это делается? Чтобы обрезать основные логистические пути. Тактика эта работает. Есть определенный город, который они хотят окружить. В лоб у них это не получается, потому что они получают по своим заслугам. И поэтому они пытаются с разных флангов обходить, чтобы их БПЛА, артиллерия могли уничтожать нашу логистику", – рассказал "Денвер".

Обычно, сначала оккупанты проводят разведку тремя, двумя или даже одним бойцом. Их ликвидируют, но после этого в штурм идут более подготовленные захватчики. Также противник с помощью БПЛА проводит дистанционное минирование: и противопехотное, и противотанковое.

"Там заморочки! То есть, например, лежит куча мусора, и даже не подумаешь, что там может быть что-то заминировано. Или какой-то стакан, бутылка – ногой штурнул, а там "подарочек". В этом направлении они, как бы не хотелось этого говорить, умные. Я бы не говорил, что это просто какие-то тупые войска", – подчеркнул командир.

Большую проблему создает и то, что у противника преимущество в количестве личного состава. "Эту проблему для нас они и используют", – отметил он.

